Marcos Llorente: "Hedefimizi gerçekleştirdik"

İspanya Milli Takımı oyuncusu Marcos Llorente, Türkiye maçı sonrası konuştu.

Marcos Llorente: 'Hedefimizi gerçekleştirdik'
İspanya Milli Takımı oyuncusu Marcos Llorente, Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Beraberlik sonrası oluşan havaya rağmen mutluluğunun büyük olduğunu söyleyen Llorente, "Bir galibiyet serisine girip, üst üste farklı kazanırken bir maç berabere bitince sanki üzgünmüşüz gibi görünüyor. Ama arkamıza bakınca herkesin fedakârlığını, bağlılığını görüyoruz. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bu, milli takım için çok güzel bir an ve bunun tadını çıkarmalıyız." dedi.



"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA GİTMEKTİ, BAŞARDIK"

Sahada sağ bek olarak görev yapan Llorente, "Gayet iyi, çok iyi. Böyle oyuncularla çevrili olmak, bu kadar net bir oyun planına sahip olmak her şeyi kolaylaştırıyor. Geri döndüğüm ve ilk 11'de başladığım için mutluyum. En önemli hedefimiz Dünya Kupası'na gitmekti ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDAN ÇAĞRI BEKLEYECEĞİM"

Dünya Kupası kadrosuna girme şansını değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "Şu anda bunu düşünmüyorum. Hep söylediğim gibi, kulübünde yaptıkların milli takımı çok etkiliyor. İspanya'da çok üst düzey oyuncular var. İyi performans göstermeye devam edeceğim ve çağrıyı bekleyeceğim. Umarım gelir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
