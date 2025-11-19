Marcos Llorente: 'Hedefimizi gerçekleştirdik'

İspanya Milli Takımı oyuncusu Marcos Llorente, Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.





"HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"



Beraberlik sonrası oluşan havaya rağmen mutluluğunun büyük olduğunu söyleyen Llorente, "Bir galibiyet serisine girip, üst üste farklı kazanırken bir maç berabere bitince sanki üzgünmüşüz gibi görünüyor. Ama arkamıza bakınca herkesin fedakârlığını, bağlılığını görüyoruz. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bu, milli takım için çok güzel bir an ve bunun tadını çıkarmalıyız." dedi.

Sahada sağ bek olarak görev yapan Llorente,ifadelerini kullandı.Dünya Kupası kadrosuna girme şansını değerlendiren 30 yaşındaki oyuncusözleriyle konuşmasını noktaladı.