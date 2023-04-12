Marco Reus'tan Dortmund kararı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da sözleşmesi biten Marco Reus, geleceği için kararını verdi.



Bild'de yer alan habere göre, 2011'den bu yana takımın formasını giyen Reus, kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmek istiyor.



Reus'un, Suudi Arabistan maddi anlamda önemli teklifler aldığı ancak kaptanlık yaptığı takımda kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.



33 yaşındaki futbolcunun, takımda kalmak adına maddi fedakarlık yapmaya da hazır olduğu ifade edildi. Reus'un sözleşme uzatması durumunda, yıllık maaşının 12 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya düşeceği ancak bu durumun Alman yıldız için bir sorun olmadığı kaydedildi.



Borussia Dortmund'un sembol isimlerinden biri haline gelen Reus, bu sezon 24 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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