Marco Reus, derbide coştu: 2 gol - 3 asist!

Borussen derbisinde Dortmund, Marco Reus'un 2 gol ve 3 asistiyle Gladbach'ı yıktı; sahadan 6 gollü galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marco Reus, derbide coştu: 2 gol - 3 asist!
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20 Şubat 2022 21:37
Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasunda Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan Borussen derbisini ev sahibi Dortmund, 6-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 81. dakikalarda Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Markus Wolff, 74. dakikada Youssoufa Moukoko, 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı.

Marco Reus, eski takımı Gladbach'a karşı 2 gol ve 3 asistle maçın yıldızı oldu.

Dortmund, bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti ve lider Bayern Münih'i 6 puan geriden takibini sürdürdü. Gladbach ise 26 puanda kaldı.

Derbiyi farklı kazanan Dortmund, gelecek hafta Augsburg'a konuk olacak. Gladbach ise derbinin yaralarını evindeki Wolfsburg maçıyla sarmaya çalışacak.

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