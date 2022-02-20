Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasunda Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan Borussen derbisini ev sahibi Dortmund, 6-0'lık skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 81. dakikalarda Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Markus Wolff, 74. dakikada Youssoufa Moukoko, 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı.
Marco Reus, eski takımı Gladbach'a karşı 2 gol ve 3 asistle maçın yıldızı oldu.
Dortmund, bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti ve lider Bayern Münih'i 6 puan geriden takibini sürdürdü. Gladbach ise 26 puanda kaldı.
Derbiyi farklı kazanan Dortmund, gelecek hafta Augsburg'a konuk olacak. Gladbach ise derbinin yaralarını evindeki Wolfsburg maçıyla sarmaya çalışacak.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 81. dakikalarda Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Markus Wolff, 74. dakikada Youssoufa Moukoko, 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı.
Marco Reus, eski takımı Gladbach'a karşı 2 gol ve 3 asistle maçın yıldızı oldu.
Dortmund, bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti ve lider Bayern Münih'i 6 puan geriden takibini sürdürdü. Gladbach ise 26 puanda kaldı.
Derbiyi farklı kazanan Dortmund, gelecek hafta Augsburg'a konuk olacak. Gladbach ise derbinin yaralarını evindeki Wolfsburg maçıyla sarmaya çalışacak.