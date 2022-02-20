Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasunda Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan Borussen derbisini ev sahibi Dortmund, 6-0'lık skorla kazandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 81. dakikalarda Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Markus Wolff, 74. dakikada Youssoufa Moukoko, 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı.



Marco Reus, eski takımı Gladbach'a karşı 2 gol ve 3 asistle maçın yıldızı oldu.



Dortmund, bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti ve lider Bayern Münih'i 6 puan geriden takibini sürdürdü. Gladbach ise 26 puanda kaldı.



Derbiyi farklı kazanan Dortmund, gelecek hafta Augsburg'a konuk olacak. Gladbach ise derbinin yaralarını evindeki Wolfsburg maçıyla sarmaya çalışacak.





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