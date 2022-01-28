Marcelo, Trabzonspor'a önerildi

Menajerler, Lyon ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes'i Trabzonspor'a önerdi.

Haber; Sabah
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Marcelo, Trabzonspor'a önerildi
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28 Ocak 2022 10:48
Trabzonspor'da devam eden stoper arayışları kapsamında menajerler Lyon ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes'i önerdi.

Yönetim kuruluna iletilen bu talep, teknik direktör Abdullah Avcı'ya ulaştırılacak ve buradan gelecek olan karara göre bir hamle yapılıp yapılmayacağı yönünde karar verilecek. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 1.91'lik oyuncunun adı Çaykur Rizespor ile de anılıyor
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