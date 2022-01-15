Marcelo, Karagümrük'ü reddetti!

Olimpik Lyon'da kadro dışı kalan ve Fatih Karagümrük'ün transfer gündemine gelen Marcelo'dan İstanbul ekibine olumsuz cevap geldi.



RMC Sport'ta yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Olimpik Lyon'a Marcelo için teklif yaptı ve bu teklif kabul edildi. Ancak tecrübeli stoper, Türkiye'den gelen bu teklife reddetti.



BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI



34 yaşındaki Marcelo, daha önce ülkemizde 1,5 sezon boyunca Beşiktaş'ta forma giymiş ve iki şampiyonluk yaşamıştı.





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