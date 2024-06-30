Marcelo Bielsa'ya şok ceza!

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, takımı 2 maç üst üste 90 saniye sahaya geç çıkardığı için 1 maç ceza aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marcelo Bielsa'ya şok ceza!
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30 Haziran 2024 18:46
Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'ya dikkat çeken bir ceza geldi.

Başarılı teknik adama, takımı 2 maç üst üste 90 saniye sahaya geç çıkardığı için 1 maç ceza aldı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, ABD ile oynanacak Copa America maçında kulübede yer alamayacak. Onun yerine Pablo Quiroga takımın başında olacak.

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