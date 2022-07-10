Marcao'dan teşekkür telefonu

Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao'dan flaş bir hamle geldi.



Bonuslarla birlikte Sevilla'ya 15 milyon euroya satılan Marcao, yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür etti.



Zenit'in teklifi daha iyi olmasına rağmen yönetim, oyuncusunun isteğini dikkate almıştı.



Marcao'nun bu sebeple önceki gün herkesi tek tek arayıp teşekkür konuşması yaptığı öğrenildi





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ