Marcao'dan teşekkür telefonu

Zenit'in teklifi daha iyi olmasına rağmen Sevilla'ya gitmesine izin verilen Marcao, Galaasaray yönetimine ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Marcao'dan teşekkür telefonu
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10 Temmuz 2022 13:41
Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao'dan flaş bir hamle geldi.

Bonuslarla birlikte Sevilla'ya 15 milyon euroya satılan Marcao, yönetime ve Okan Buruk'a teşekkür etti.

Zenit'in teklifi daha iyi olmasına rağmen yönetim, oyuncusunun isteğini dikkate almıştı.

Marcao'nun bu sebeple önceki gün herkesi tek tek arayıp teşekkür konuşması yaptığı öğrenildi

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