Marc-Andre ter Stegen, Newcastle'ı düşünmüyor!

Barcelona'nın tecrübeli kalecisi Marc-Andre ter Stegen için Newcastle United iddiası gündeme gelmişti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marc-Andre ter Stegen, Newcastle'ı düşünmüyor!
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19 Kasım 2021 15:40
İspanya La Liga takımlarından Barcelona forması giyen kaleci Marc-Andre ter Stegen için Newcastle iddiası gündeme gelmişti.

İspanyol basınının haberine göre; Alman kaleci, "Newcastle'daki organizasyon eksikliği ve kulüp içerisindeki karışıklık" nedeniyle İngiliz ekibine gitmeyi reddetti.

Haberde Newcastle United'ın Stegen için 55 milyon euro'luk bir teklife hazırlandığı yazıldı.

29 yaşındaki kaleci, bu sezon Barcelona formasıyla 14 resmi maça çıktı.


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