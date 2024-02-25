Marc Andre ter Stegen'e Arabistan'dan teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, transferdeki yeni hedefini belirledi.



Relevo'da yer alan habere göre, Al Ittihad'ın, Barcelona'dan Marc Andre ter Stegen'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Suudi Arabistan temsilcisinin, 31 yaşındaki futbolcuya teklif sunduğu aktarıldı. Alman kaleciye yapılan teklifin detaylarına dair bilgi ise verilmedi.



Al Ittihad'ın kadrosunda; Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi önemli isimler yer alıyor.



2014 yılından bu yana Barcelona forması giyen Marc Andre ter Stegen'in Katalan ekibi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU