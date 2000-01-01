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Marbury: "Nets, Jamal Crawford'ı düşünmeli"

Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, Brooklyn Nets'in eski oyuncusu Jamal Crawford'ı tekrar kadroya eklemeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, Brooklyn Nets'in eski oyuncusu Jamal Crawford'ı tekrar kadroya eklemeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Marbury, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, Orlando bubble'ında Nets kadrosunun bir parçası olmuş olan Crawford'ın takıma mükemmel bir şekilde uyduğunu açıkladı:

"Vücudunu formda tutuyor ve basketbolu çok seviyor. Onlarla bubble'da oynayalı çok uzun zaman olmadı. Bence Jamal 15-20 dakika yüksek bir seviyede oynayabilecek bir fiziksel durumdaysa, neden ona bir şans vermeyesiniz? Oynadıkları sistem için mükemmel. Vücudunun nasıl iyileştiğini görmek için onu üç ila beş gün boyunca üst düzey bir NBA antrenmanından geçirin ve böylece onu test etmiş olursunuz."


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