1993 yılında oynanan hazırlık maçında Maradona'nın formasını giydiği Sevilla, Galatasaray ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Torsten Gütschow ve Davor Suker'den geldi. Galatasaray'ın golünü atan Torsten Gütschow, Sevilla maçında yaşadıklarını ve hayatındaki en büyük üzüntüsünü açıkladı.



Torsten Gütschow "Galatasaray'da oynadığım dönemde Sevilla ile hazırlık maçı yaptık. Maçtaki ilk golü ben atmıştım, statta büyük bir sevinç yaşandı." dedi.



Açıklamalarına devam eden Gütschow "Maradona sahadan ayrılana kadar yedek kulübesinin orada bekledim. Maradano'ya çıkarken 'Formanı alabilir miyim?' dedim. Ve o da formasını verdi. İnanılmaz bir olaydı. Ancak hayatımın en büyük hatasını yaptım, ben o formayı kaybettim. Bunun büyük üzüntüsünü yaşıyorum" diye konuştu.







