MANU köstebeği arıyor: "Bilgileri kim sızdırdı"

Manchester United soyunma odasında maç bilgilerini sızdıran bir köstebeğin olduğu ve İngiliz ekibinin onu bulmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MANU köstebeği arıyor: 'Bilgileri kim sızdırdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 17:40
Premier Lig'de her geçen gün küme hattına doğru yaklaşan Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz devi, soyunma odasında maç bilgilerini sızdıran bir köstebeğin olduğunu belirledi.

Erik ten Hag döneminde de fark edilen ancak tespit edilemeyen köstebeğin, Ruben Amorim'in gelmesiyle de bilgi sızdırmaya devam ettiği vurgulandı.

KÖSTEBEĞİ BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Haberde United yıldızlarının, soyunma odasından kimin bilgi sızdırdığını bulmak için uğraştıkları yazıldı.

MANU yönetimi, bilgi sızdıran kişinin takımın önemli bir yıldızı olduğu görüşünde. Köstebeğin kim olduğunu bulmak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Manchester United 19 maçta topladığı 22 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor. İngiliz devinin küme hattıyla arasındaki fark sadece 7 puan.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery