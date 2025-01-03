MANU köstebeği arıyor: 'Bilgileri kim sızdırdı'

Premier Lig'de her geçen gün küme hattına doğru yaklaşan Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı.



Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz devi, soyunma odasında maç bilgilerini sızdıran bir köstebeğin olduğunu belirledi.



Erik ten Hag döneminde de fark edilen ancak tespit edilemeyen köstebeğin, Ruben Amorim'in gelmesiyle de bilgi sızdırmaya devam ettiği vurgulandı.



KÖSTEBEĞİ BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR



Haberde United yıldızlarının, soyunma odasından kimin bilgi sızdırdığını bulmak için uğraştıkları yazıldı.



MANU yönetimi, bilgi sızdıran kişinin takımın önemli bir yıldızı olduğu görüşünde. Köstebeğin kim olduğunu bulmak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.



Manchester United 19 maçta topladığı 22 puanla Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor. İngiliz devinin küme hattıyla arasındaki fark sadece 7 puan.



