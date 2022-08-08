Manolis Siopis'in yeri garanti

Marek Hamsik'in yerine forma giyen Manolas Siopis, İstanbulspor maçına adeta damgasını vurdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manolis Siopis'in yeri garanti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2022 13:33
Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, İstanbulspor maçında gösterdiği performansla takımının yıldızı oldu.

Yunan yıldız yüzde 88'lik pas ortalaması yakaladı. 2 şut pası verdi. 16 ikili mücadelenin 10'unu kazanmayı başardı. 10 da sahipsiz topu aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Siopis'in performansından çok memnun. Hamsik dönene kadar tecrübeli oyuncusunu kullanmayı düşünüyor. Hamsik dönünce de Siopis'i kullanmaya devam edecek.

Joker oyuncu, çalışkanlığı ve takıma olan aidiyetiyle dikkat çekiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ