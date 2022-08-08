Manolis Siopis'in yeri garanti

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, İstanbulspor maçında gösterdiği performansla takımının yıldızı oldu.Yunan yıldız yüzde 88'lik pas ortalaması yakaladı. 2 şut pası verdi. 16 ikili mücadelenin 10'unu kazanmayı başardı. 10 da sahipsiz topu aldı.Teknik direktör Abdullah Avcı, Siopis'in performansından çok memnun. Hamsik dönene kadar tecrübeli oyuncusunu kullanmayı düşünüyor. Hamsik dönünce de Siopis'i kullanmaya devam edecek.Joker oyuncu, çalışkanlığı ve takıma olan aidiyetiyle dikkat çekiyor.