Manisa FK, Pendikspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK, Pendikspor'u 2 golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 15:41
Son güncelleme 15 Mart 2025 15:55
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor'u karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Manisa FK, Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. 

Manisa FK'nın golleri, 24. ve 74. dakikada Georgi Minchev'den geldi. Moryke Fofana, yaptığı iki asistle maçta yıldızlaştı.   Bu sonuçla birlikte Manisa FK, 4 maç aradan sonra ligde galip geldi. Pendikspor ise ligde son 6 maçtaki 4. yenilgisini aldı.

Manisa FK, aldığı galibiyetle birlikte 37 puana yükselerek maç fazlasıyla küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı. Pendikspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor. 

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Dk. 78 Ramirez), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Ensar Akgün), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Osuji), Minchev (Dk.90 Kaan Kanak)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 46 Murat Akça), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 78 Efe Sayhan), Topalli, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Del Valle, Eze

Goller: Dk. 24 ve Dk.74 Minchev (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Eze, Dk. 40 Samet Asatekin (Siltaş Yapı Pendikspor) Yusuf Talum (Manisa FK)

 




EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery