Manisa FK, Pendikspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor'u karşı karşıya geldi.



Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Manisa FK, Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Manisa FK'nın golleri, 24. ve 74. dakikada Georgi Minchev'den geldi. Moryke Fofana, yaptığı iki asistle maçta yıldızlaştı. Bu sonuçla birlikte Manisa FK, 4 maç aradan sonra ligde galip geldi. Pendikspor ise ligde son 6 maçtaki 4. yenilgisini aldı.



Manisa FK, aldığı galibiyetle birlikte 37 puana yükselerek maç fazlasıyla küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı. Pendikspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Dk. 78 Ramirez), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Ensar Akgün), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Osuji), Minchev (Dk.90 Kaan Kanak)



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 46 Murat Akça), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 78 Efe Sayhan), Topalli, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Del Valle, Eze



Goller: Dk. 24 ve Dk.74 Minchev (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 38 Eze, Dk. 40 Samet Asatekin (Siltaş Yapı Pendikspor) Yusuf Talum (Manisa FK)













