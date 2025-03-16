Manisa FK, ligde kalma umutlarını tazeledi

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi vermeye başlayan Manisa Futbol Kulübü evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Ligde 4 maç sonra kazanan siyah-beyazlılar 37 puana ulaştı ancak henüz ateş hattından çıkamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Takımının başında çıktığı 2'nci maçta ilk galibiyetini elde eden Teknik Direktör Taner Taşkın, iyi yolda olduklarını söyledi. Son 2 maçta 4 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirten deneyimli tenknik adam, "Haftalardan beri kazanamıyorduk. Geçen hafta Esenler Erokspor karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi" dedi.
Pendikspor'la 6 puanlık maça çıktıklarını da anlatan Taşkın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Pendikspor'un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı çok iyi oynadık ve 1-0 önde kapattık. İkinci yarı sıcak havaya rağmen iyi bir mücadele oldu. Oyuncular çok motiveydi. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bu galibiyeti bizi desteklemeye gelen, bizim için dua eden taraftarlarımıza ve Manisalılar'a hediye ediyoruz."
Takımının başında çıktığı 2'nci maçta ilk galibiyetini elde eden Teknik Direktör Taner Taşkın, iyi yolda olduklarını söyledi. Son 2 maçta 4 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirten deneyimli tenknik adam, "Haftalardan beri kazanamıyorduk. Geçen hafta Esenler Erokspor karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi" dedi.
Pendikspor'la 6 puanlık maça çıktıklarını da anlatan Taşkın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Pendikspor'un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı çok iyi oynadık ve 1-0 önde kapattık. İkinci yarı sıcak havaya rağmen iyi bir mücadele oldu. Oyuncular çok motiveydi. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bu galibiyeti bizi desteklemeye gelen, bizim için dua eden taraftarlarımıza ve Manisalılar'a hediye ediyoruz."