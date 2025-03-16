Manisa FK, ligde kalma umutlarını tazeledi

Takımın başına yeni gelen Taner Taşkın ile ilk galibiyetini Pendikspor'a karşı alan Manisa FK, kümede kalma için umutlu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK, ligde kalma umutlarını tazeledi
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16 Mart 2025 14:23
1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi vermeye başlayan Manisa Futbol Kulübü evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Ligde 4 maç sonra kazanan siyah-beyazlılar 37 puana ulaştı ancak henüz ateş hattından çıkamadı.

Takımının başında çıktığı 2'nci maçta ilk galibiyetini elde eden Teknik Direktör Taner Taşkın, iyi yolda olduklarını söyledi. Son 2 maçta 4 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirten deneyimli tenknik adam, "Haftalardan beri kazanamıyorduk. Geçen hafta Esenler Erokspor karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi" dedi.

Pendikspor'la 6 puanlık maça çıktıklarını da anlatan Taşkın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pendikspor'un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı çok iyi oynadık ve 1-0 önde kapattık. İkinci yarı sıcak havaya rağmen iyi bir mücadele oldu. Oyuncular çok motiveydi. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bu galibiyeti bizi desteklemeye gelen, bizim için dua eden taraftarlarımıza ve Manisalılar'a hediye ediyoruz."

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