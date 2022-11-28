Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, Altınordu deplasmanına konuk oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Manisa FK, 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 26 ve 72. dakikalarda Batuhan Kör ile 66. dakikada Selim Ilgaz attı. Altınordu'nun tek golü uzatma dakikalarında Ali Dere'den geldi.



Bu sonucun ardından Manisa FK, 2 maç sonra kazandı ve puanını 23'e çıkardı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altınordu, 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Altınordu, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Suat Güz



Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Sami Satılmış), Erdi Dikmen, Yusuf Yalçın Arslan, Rıdvan Koçak (Dk. 80 Furkan Metin), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 20 Emircan Gürlük - Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hüseyin Acar, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan



Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Mehmet Uysal), Prib (Dk. 82 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Gakpa (Dk. 64 Selim Ilgaz), Adem Büyük (Dk. 23 Batuhan Kör)



Goller: Dk. 26 ve 72 Batuhan Kör, Dk. 66 Selim Ilgaz (Manisa FK), Dk. 90+2 Ali Dere (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 40 Kubilay Aktaş, Dk. 74 Erdi Dikmen, Dk. 79 Emircan Gürlük (Altınordu), Dk. 57 Prib, Dk. 89 Diallo (Manisa FK)





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