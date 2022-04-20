Manisa FK, ikinci yarı açıldı: 3-0

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa FK, ikinci yarı açıldı: 3-0
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2022 15:57
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Turgay Altay'ın ekibi Manisa FK ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor karşılaştı.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele ev sahibi Manisa FK'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken goller 64. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa, 86. dakikada Serge Tabekou ve 88. dakikada Okan Eken'in ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber iç sahada oynadığı son 5 maçtan 13 puan çıkarmayı bilen Manisa FK, 46 puana yükselip play-off mücadelesini sürdürürken küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor, 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken Balıkesirspor kendi evinde lider MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ