Manisa FK, ikinci yarı açıldı: 3-0

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Turgay Altay'ın ekibi Manisa FK ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor karşılaştı.



Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele ev sahibi Manisa FK'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken goller 64. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa, 86. dakikada Serge Tabekou ve 88. dakikada Okan Eken'in ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber iç sahada oynadığı son 5 maçtan 13 puan çıkarmayı bilen Manisa FK, 46 puana yükselip play-off mücadelesini sürdürürken küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor, 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken Balıkesirspor kendi evinde lider MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.





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