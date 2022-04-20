Manisa FK, ikinci yarı açıldı: 3-0

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Turgay Altay'ın ekibi Manisa FK ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor karşılaştı.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele ev sahibi Manisa FK'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken goller 64. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa, 86. dakikada Serge Tabekou ve 88. dakikada Okan Eken'in ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber iç sahada oynadığı son 5 maçtan 13 puan çıkarmayı bilen Manisa FK, 46 puana yükselip play-off mücadelesini sürdürürken küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor, 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken Balıkesirspor kendi evinde lider MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele ev sahibi Manisa FK'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken goller 64. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa, 86. dakikada Serge Tabekou ve 88. dakikada Okan Eken'in ayağından geldi.
Bu sonuçla beraber iç sahada oynadığı son 5 maçtan 13 puan çıkarmayı bilen Manisa FK, 46 puana yükselip play-off mücadelesini sürdürürken küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor, 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken Balıkesirspor kendi evinde lider MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.