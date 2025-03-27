Manisa FK, galibiyet serisi peşinde

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, kümeden kurtulmak için galibiyet serisi hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK, galibiyet serisi peşinde
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27 Mart 2025 12:21
Son güncelleme 27 Mart 2025 12:22
1'inci Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine milli ara öncesi Pendikspor'u 2-0 yenerek son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, cuma günü Süper Lig yarışındaki Erzurumspor FK deplasmanında seri arayacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da start alacak 90 dakikayı Oğuzhan Aksu yönetecek.

Siyah-beyazlı ekipte bu mücadele öncesi takımda şans bulamayan yabancılardan Hodzic'in sözleşmesi feshedildi. Manisa FK ligde son 8 maç öncesi 37 puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada bulunuyor.

Erzurumspor ise topladığı 51 puanla Süper Lig hattındaki Karagümrük'ün 2 puan arkasında üçüncü basamakta yer alıyor. Manisa ekibi teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çıktığı son 2 sınavda 4 puan toplamıştı.
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