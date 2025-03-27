Manisa FK, galibiyet serisi peşinde

1'inci Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine milli ara öncesi Pendikspor'u 2-0 yenerek son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, cuma günü Süper Lig yarışındaki Erzurumspor FK deplasmanında seri arayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da start alacak 90 dakikayı Oğuzhan Aksu yönetecek.
Siyah-beyazlı ekipte bu mücadele öncesi takımda şans bulamayan yabancılardan Hodzic'in sözleşmesi feshedildi. Manisa FK ligde son 8 maç öncesi 37 puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada bulunuyor.
Erzurumspor ise topladığı 51 puanla Süper Lig hattındaki Karagümrük'ün 2 puan arkasında üçüncü basamakta yer alıyor. Manisa ekibi teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çıktığı son 2 sınavda 4 puan toplamıştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da start alacak 90 dakikayı Oğuzhan Aksu yönetecek.
Siyah-beyazlı ekipte bu mücadele öncesi takımda şans bulamayan yabancılardan Hodzic'in sözleşmesi feshedildi. Manisa FK ligde son 8 maç öncesi 37 puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada bulunuyor.
Erzurumspor ise topladığı 51 puanla Süper Lig hattındaki Karagümrük'ün 2 puan arkasında üçüncü basamakta yer alıyor. Manisa ekibi teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çıktığı son 2 sınavda 4 puan toplamıştı.