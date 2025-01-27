Manisa FK, deplasmanda hata yapmadı

Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Manisa FK, Sakaryaspor'a konuk oldu.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri dakika 29'dan Muhammed Kiprit ile dakika 65'te Demba Diallo kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+2'de Ognjen Ozegovic attı.



Manisa FK, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı. Sakaryaspor, 26 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sakaryaspor, Amed SK deplasmanına gidecek.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Raşit Yorgancılar, Baykal Tuna, Rüştü Muhammed Orcan



Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 72 Serkan Yavuz), Totre (Dk. 46 Burak Altıparmak), Muhammed Himmet Ertürk, Mendy, Simon (Dk. 46 Ozegovic)



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ramirez (Dk. 88 Efe Taylan Altunkara), Umut Erdem, Diallo (Dk. 79 Kerem Arık), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 80 Bartu Göçmen), Cissokho, Kaan Kanak (Dk. 88 Kazım Can Kahya), Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal (Dk. 90+2 Yusuf Talum), Kadir Kaan Yurdakul, Muhammet Ensar Akgün



Goller: Dk. 29 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 65 Diallo (Manisa FK), Dk. 90+2 Ozegovic (Sakaryaspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Cissokho, Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 90 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 76 Oğuzhan Çapar, Dk. 80 Aabid, Dk. 85 Mendy (Sakaryaspor)







