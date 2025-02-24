Manisa FK'da iki kadro dışı

1'nci Lig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü'nde iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.



Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Hakan Şapçı'nın raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncular Kaan Kanak ve Moryke Fofana, A takımdan gönderildi. Sol bekte görev yapan 34 yaşındaki Kaan, 2022-2023 sezonunun devre arasında Hatayspor'dan gelmişti.



Bu sezon ise 22 maça çıkan deneyimli futbolcu 1781 dakika görev aldı ve 1 asist yaptı.



Yaz döneminde Samsunspor'dan transfer edilen Fildişi Sahilli forvet Fofana ise Kaan gibi 22 müsabakaya çıktı. Toplam 1508 dakika görev yapan 33 yaşındaki yıldız oyuncu takımına 6 gol ve 2 asist katkısı sundu. Manisa Futbol Kulübü bu hafta direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



