1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Manisa FK, 53. dakikada Lois Diony ile 1-0 öne geçti. Erzurumspor'a beraberliği getiren golü 63. dakikada Martin Rodriguez attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK 9, Erzurumspor 16 puana yükseldi.
Manisa FK, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Eyüp Özer, Orhun Aydın Duran
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 82 Umut Erdem), Bartu Göçmen, Herelle, Yusuf Talum, Cissokho, Toure (Dk. 46 Burak Süleyman), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 81 Adekanye), Lindseth, Diony
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk.87 Sylla), Crociata (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Rodriguez (Dk. 82 İlkan Sever), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Sefa Akgün) Eren Tozlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 53 Diony (Manisa FK), Dk. 63 Rodriguez (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 11 Toure, Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 45+3 Ayberk Karapo, Dk. 90+4 Herelle (Manisa FK), Dk. 70 Baiye, Dk. 80 Rodriguez (Erzurumspor FK)
