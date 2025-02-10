Manisa Basket, deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, deplasmanda hata yapmadı
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10 Şubat 2025 23:06

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu.

ENKA Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Manisa Basket 89-80 kazandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik,

Aliağa Petkimspor: Russel 6, Tyree 3, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 16, Echenique 18, Dotson 3, Van Beck 13, Williams 9, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu

Manisa Basket: Acuil 20, Lee 18, Buğra Çal 3, Besson 4, Thomas 13, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın, White Jr. 23, Yunus Emre Sonsırma 3

1. Periyot: 20-12

Devre: 43-40

3. Periyot: 61-68

 




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