Manisa Basket, deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu.
ENKA Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Manisa Basket 89-80 kazandı.
Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik,
Aliağa Petkimspor: Russel 6, Tyree 3, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 16, Echenique 18, Dotson 3, Van Beck 13, Williams 9, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu
Manisa Basket: Acuil 20, Lee 18, Buğra Çal 3, Besson 4, Thomas 13, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın, White Jr. 23, Yunus Emre Sonsırma 3
1. Periyot: 20-12
Devre: 43-40
3. Periyot: 61-68
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