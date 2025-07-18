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Manchester United ve Chelsea, Xavi Simons için devrede

Manchester United ve Chelsea, Leipzig'de forma giyen Xavi Simons'un transferi için menajerleriyle görüşmelere başladı.

calendar 18 Temmuz 2025 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United ve Chelsea, Xavi Simons için devrede
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Premier Lig devleri Manchester United ve Chelsea, Leipzig forması giyen Xavi Simons'u transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 

Sport Witness'in aktardığı habere göre, her iki kulüp de 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın menajerleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Leipzig'de sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Simons'un bu yaz takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Öte yandan Bayern Münih'in de Xavi Simons'u yakından takip ettiği ve oyuncunun kariyerine Bundesliga'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Xavi Simons, geçtiğimiz sezon RB Leipzig formasıyla çıktığı 43 maçta 10 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

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