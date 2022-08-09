İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Serie A'da Bologna forması giyen golcü futbolcu Marko Arnautovic'i transfere etmek için düğmeye basmıştı. Ada ekibi bu transferden vazgeçti.



MANCHESTER UNITED MASADAN KALKTI



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bologna, Manchester United'dan bu transfer karşılığında 12.5 milyon euro talep etti. Eric ten Hag'ın kadroda görmek istediği Avusturyalı futbolcu için bu rakamı çok bulan United masadan kalktı.



"ARNAUTOVIC PAHA BİÇİLEMEZ"



Bu gelişmenin ardından United'ın rotasını diğer alternatiflere çevirdiği ifade edilirken, Bologna'nın sportif direktörü Marco Di Vaio, "Onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Sorun zaten para değil. O bizim için paha biçilemez" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ VE JUVE İLE DE ANILDI



Transferde daha önce Beşiktaş ile de anılan Arnautovic için Serie A ekibi Juventus da devreye girmişti. İtalyan devi de bu transferden maliyeti sebebiyle vazgeçmişti.





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