Manchester United, Luke Shaw'ı takımda tuttu!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sol bek Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; manutd.com
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Manchester United, Luke Shaw'ı takımda tuttu!
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04 Nisan 2023 16:26
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, Luke Shaw'ın kulüpteki kalış süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.

Southampton altyapısından yetişen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2014'te 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 249 kez giydi. Shaw, İngiltere Milli Takımı'nda ise 29 maçta görev aldı.

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