Manchester United, Diego Leon'u açıkladı!

Manchester United, Paraguay ekibi Cerro Porteño'dan 18 yaşındaki sol bek Diego Leon'u kadrosuna kattı. Genç oyuncunun transferi kulüp tarafından resmen duyuruldu.





Transfer anlaşmasının Ocak ayında yapıldığı, ancak Leon'un 18 yaşını doldurmasının ardından yaz döneminde resmi olarak Old Trafford'a katıldığı belirtildi. İngiliz devinin genç savunmacı için Cerro Porteño'ya 4 milyon euro bonservis ödediği, bonuslarla birlikte bu rakamın 8 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.





Leon, Cerro Porteño formasıyla 33 resmi maçta görev yaptı ve bu süreçte 4 gol atmayı başardı. Aynı zamanda Paraguay U20 Milli Takımı'nda da 9 kez forma giydi.

Manchester United, genç oyuncuyu geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak görüyor.



