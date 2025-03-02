Manchester United'dan kupaya da veda

Manchester United, Old Trafford'da oynadığı Federasyon Kupası maçında Fulham'a penaltılar sonucu elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'dan kupaya da veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2025 22:23
İngiltere'de Federasyon Kupası 5. tur maçında Manchester United, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçın 120 dakikası 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf Fulham oldu.

Fulham, 45. dakikada Calvin Bassey ile öne geçti. Manchester United, 71. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

1-1'lik eşitlik sonrası  30 dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. 

Seri penaltı atışlarında turu geçen taraf Fulham oldu. Fulham 4'te 4 yaparken, Manchester United'da Lindelöf ve Zirkzee penaltıları gole çeviremedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery