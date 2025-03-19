Manchester United'dan Kenan Yıldız hamlesi!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, özellikle Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu.



MANU DEVREYE GİRDİ



TeamTalk'ta yer alan habere göre, Aston Villa'nın ardından Manchester United da milli futbolcu için devreye girdi.



TRANSFER İÇİN İLK TEMAS



Manchester United'ın transfer için Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk teması gerçekleştirdiği aktarıldı.



Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımın geleceği için önemli bir isim olarak gördüğü ancak Torino temsilcisinin Şampiyonlar Ligi bileti alamzsa Kenan'ın dokunulmaz olmayacağı öne sürüldü.



Öte yandan Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu ve Rasmus Hojlund için benzer bir bonservis ödeyen Manchester United için bu bonservisin korkutucu olmayacağı iddia edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



