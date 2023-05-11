Manchester United'a yeni kaleci; Sommer

Premier Lig devi Manchester United, Bayern Münih kalecisi Jann Sommer'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manchester United'a yeni kaleci; Sommer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2023 16:19
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United çalışmalarına şimdiden başladı.

Bild'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Bayern'in kalecisi Jann Sommer ile ilgileniyor.

Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Manuel Neuer'in iyileşerek takıma dönmesi halinde Alman ekibinin İsviçreli oyuncuya ayrılık izni vereceği belirtildi.

Sezon başında Mönchengladbach'a kiralanan ve Neuer'in sakatlığı sonrası geri çağrılan Sommer, bu sezon 26 maçta forma giydi ve 35 gol yedi. 34 yaşındaki kalecinin Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery