Manchester United'a yeni kaleci; Sommer

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United çalışmalarına şimdiden başladı.



Bild'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Bayern'in kalecisi Jann Sommer ile ilgileniyor.



Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Manuel Neuer'in iyileşerek takıma dönmesi halinde Alman ekibinin İsviçreli oyuncuya ayrılık izni vereceği belirtildi.



Sezon başında Mönchengladbach'a kiralanan ve Neuer'in sakatlığı sonrası geri çağrılan Sommer, bu sezon 26 maçta forma giydi ve 35 gol yedi. 34 yaşındaki kalecinin Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.





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