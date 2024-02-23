Manchester United'a Hojlund'dan kötü haber

Manchester United, Rasmus Hojlund'un kas sakatlığı sebebiyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a Hojlund'dan kötü haber
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23 Şubat 2024 16:08
Premier Lig devi Manchester United'ı üzecek bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Manchester ekibi golcü oyuncusu Rasmus Hojlund'un kas sakatlığı yaşadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtildi.

Bu sezon Manchester United ile 30 maça çıkan Hojlund, 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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