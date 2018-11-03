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Manchester United 90+2'de 3 puanı kaptı

Manchester United, Premier League'in 11. haftasında uzatmalarda bulduğu golle Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United 90+2'de 3 puanı kaptı
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03 Kasım 2018 17:26
Premier League'in 11. haftasında Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Manchester United, uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 kazandı.

Manchester United'ın gollerini 35. dakikada Anthony Martial ve 90+2. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Bournemouth'un karşılaşmadaki tek golünü 11. dakikada Callum Wilson attı.

Bu galiibyetin ardından Manchester United'ın ligdeki puanı 20 olurken, Bournemouth 20 puanda kaldı.

Manchester United ligde gelecek hafta Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth ise gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.



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