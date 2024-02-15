Manchester City ve Liverpool transferde rakip!

Premier Lig'de şampiyonluk yarışında rakip olan Manchester City ve Liverpool, transferde de rakip oldu.



Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Manchester City ile Liverpool, Shakhtar Donetsk'te oynayan 21 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov ile ilgileniyor.



Kulübüyle geçtiğimiz aylarda 2028 yılına dek sözleşme imzalayan Sudakov için Shakhtar Donetsk'in 50 milyon euro civarında bonservis istediği belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinde de 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Kulübüyle bu sezon 18 maça çıkan Sudakov, bu maçlarda 3 gol atarken 1 golün asistini yaptı.



