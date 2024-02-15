Manchester City ve Liverpool transferde rakip!

Premier Lig ekipleri Manchester City ve Liverpool, 21 yaşındaki Ukraynalı orta saha Georgiy Sudakov ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City ve Liverpool transferde rakip!
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15 Şubat 2024 18:24
Son güncelleme 15 Şubat 2024 18:37
Premier Lig'de şampiyonluk yarışında rakip olan Manchester City ve Liverpool, transferde de rakip oldu. 

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Manchester City ile Liverpool, Shakhtar Donetsk'te oynayan 21 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov ile ilgileniyor.

Kulübüyle geçtiğimiz aylarda 2028 yılına dek sözleşme imzalayan Sudakov için Shakhtar Donetsk'in 50 milyon euro civarında bonservis istediği belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinde de 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI  

Kulübüyle bu sezon 18 maça çıkan Sudakov, bu maçlarda 3 gol atarken 1 golün asistini yaptı.

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