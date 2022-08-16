Manchester City, Sergio Gomez'i aldı

Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından Sergio Gomez'i transfer etti.

Haber; AA
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Manchester City, Sergio Gomez'i aldı
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16 Ağustos 2022 15:16
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti.

İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Manchester City, Sergio Gomez ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

Sergio Gomez, 2021-22 sezonunda Belçika kulübünde 49 maça çıktı.

 
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