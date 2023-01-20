Manchester City, İlkay'la görüşmelere başladı

Manchester City, sözleşmesi sezon sonunda bitecek takım kaptanı İlkay Gündoğan için harekete geçti.



The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, İlkay'ın sözleşmesini uzatmak için başarılı futbolcu ile görüşmelere başladı.



2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.



İlkay'ın adı transferde Barcelona ve Galatasaray ile anılmıştı.





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