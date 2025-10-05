Manchester City, Haaland'la üç puana uzandı!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, Brentford'a konuk oldu.
Gtech Community Stadyumu'ndaki mücadeleyi Manchester City, 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 13 yaptı. Brentford, 7 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Manchester City, Everton'ı konuk edecek. Brentford, West Ham deplasmanına gidecek.
