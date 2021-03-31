Manchester City, Haaland için rekorlara hazırlanıyor!

Manchester City, Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland için toplamda 350 milyon euroluk bütçe hazırladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City, Haaland için rekorlara hazırlanıyor!
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31 Mart 2021 15:04
Manchester City, Sergio Kun Agüero ile yollarını ayırdıktan sonra rotasını Erling Braut Haaland'a kırdı.

The Sun'da yer alan habere göre; Haaland, Manchester City'den gelen teklifi kabul ederse Premier Lig tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak.

20 yaşındaki Dortmund'un Norveçli golcüsü için Manchester City haftalık 705 bin euro'luk bir sözleşme teklifi yapacak. Şu an Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olan Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang haftalık 440 bin euro ücret kazanıyor.

TOPLAM HAALAND BÜTÇESİ: 350 MİLYON EURO

Manchester City, Erling Haaland için bonservis ve verilecek maaş toplamında 350 milyon euro'luk bir bütçe hazırladı. Borussia Dortmund, Erling Haaland için 180 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

31 RESMİ MAÇTA 41 GOLE KATKI

Salzburg'tan Dortmund'a 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığı transfer olan Erling Haaland, bu sezon forma giydiği 31 resmi maçta 33 gol ve 8 asistlik istatistiklere ulaştı. 



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