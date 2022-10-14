Manchester City, Foden ile sözleşme yeniledi

Manchester City, takımın önemli isimlerinden Phil Foden'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.



İngiliz devinden yapılan açıklamada, "Bizden biri. Phil Foden 2027'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı" ifadelerini kullandı.



Foden ise yaptığı açıklamada, "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Çocukken bu kulüpte oynamak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım. Taraftarlara tüm destekleri için teşekkür ederim" dedi.



Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 2017 yılından bu yana A takımda forma giyiyor.





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