Manchester City'e, Real Madrid öncesi kötü haber

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Kyle Walker'ın sakatlığı sebebiyle Real Madrid maçında oynamayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'e, Real Madrid öncesi kötü haber
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03 Nisan 2024 12:54
Milli arada İngiltere'nin, Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kyle Walker'dan kötü haber geldi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Real Madrid maçında oynamayacağını söyledi.

İşte Pep Guardiola'nın o açıklaması:

"Kulüp doktoru gelecek hafta oynayacağımız Real Madrid maçında Kyle Walker'ın hazır olmayacağını söyledi. Ama Kyle Walker özel bir genetiğe sahip. Doktor çok ciddi olduğunu söyledi ama Walker, Walker'dır."

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 38 resmi maça çıkan Kyle Walker bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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