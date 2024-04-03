Manchester City'e, Real Madrid öncesi kötü haber

Milli arada İngiltere'nin, Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kyle Walker'dan kötü haber geldi.



Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Real Madrid maçında oynamayacağını söyledi.



İşte Pep Guardiola'nın o açıklaması:



"Kulüp doktoru gelecek hafta oynayacağımız Real Madrid maçında Kyle Walker'ın hazır olmayacağını söyledi. Ama Kyle Walker özel bir genetiğe sahip. Doktor çok ciddi olduğunu söyledi ama Walker, Walker'dır."



38 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Manchester City formasıyla 38 resmi maça çıkan Kyle Walker bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.





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