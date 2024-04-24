Sacramento Kings guardı Malik Monk'ın, bu yaz takımla yola devam etme arzusunu dile getirdiği bildirildi.



Fox 40'tan Sean Cunningham, Kings'in de Monk'ı elinde tutmak istediğini ancak serbest oyuncu döneminde kendisine daha büyük teklifler verebilecek bazı talipleri savuşturmak zorunda kalabileceklerini söyledi.



Sacramento'nun yaz döneminde Monk ile Early Bird haklarını kullanarak sözleşme imzalayabilecekleri, bunun da tecrübeli oyuncuya dört yıllığı yaklaşık 78 milyon dolarlık bir kontrat teklifi sunabilecekleri anlamına geldiği belirtildi.



"İdeal bir dünyada kesinlikle" Kings'te kalacağını belirten Monk, her zaman daha fazla para kazanabileceğini, ancak bu yaz uyumlu olabileceği bir kadroda yer almaya öncelik vereceğini vurguladı.



26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 72 maçta 15,4 sayı, 5,1 asist ve 2,9 ribaund ortalamaları yakaladı.





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