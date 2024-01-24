Mali ve Güney Afrika el ele gruptan çıktı

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda 3. ve son hafta karşılaşmaları sona erdi.



Grupta oynanan Güney Afrika-Tunus maçı ve Namibya-Mali maçları 0-0 berabere bitti.



Bu sonuçlarla birlikte Mali 5 puanla gruptan lider olarak çıkarken, 4 puanı olan Güney Afrika genel averajda Namibya'nın önünde olması sebebiyle gruptan çıkmayı başardı.



