Mali ve Güney Afrika el ele gruptan çıktı

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynanan iki karşılaşmada 0-0 sona erdi ve gruptan Mali ve Güney Afrika çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mali ve Güney Afrika el ele gruptan çıktı
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24 Ocak 2024 22:10
Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda 3. ve son hafta karşılaşmaları sona erdi.

Grupta oynanan Güney Afrika-Tunus maçı ve Namibya-Mali maçları 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçlarla birlikte Mali 5 puanla gruptan lider olarak çıkarken, 4 puanı olan Güney Afrika genel averajda Namibya'nın önünde olması sebebiyle gruptan çıkmayı başardı.

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