Portland Trail Blazers guardı Malcolm Brogdon'ın, sağ dirseğindeki tendinit nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Trail Blazers, Brogdon'ın rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
2023'te Yılın Altıncı Adamı seçilen Brogdon, Portland'da sağlam bir ilk sezon geçirdi ve maç başına 15,7 sayı, 3,8 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakaladı.
Trail Blazers, Brogdon'ın rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
2023'te Yılın Altıncı Adamı seçilen Brogdon, Portland'da sağlam bir ilk sezon geçirdi ve maç başına 15,7 sayı, 3,8 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakaladı.