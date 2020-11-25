Malatyaspor kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Yeni Malatyaspor ile 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaştı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hamza Hamzaıoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Umut Bulut ile 90'da Benjamin Tetteh kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor adını son 32 takım arasına yazdırdı
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hamza Hamzaıoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Umut Bulut ile 90'da Benjamin Tetteh kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor adını son 32 takım arasına yazdırdı
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Wallace, Erkan Kaş (Dk. 75 Bülent Cevahir), Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız (Dk. 67 Ndayishimiye), Fofana (Dk. 67 Adem Büyük), Jetmir Topalli (Dk. 86 Doğukan Emeksiz), Umut Bulut (Dk. 67 Tetteh)
Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Mikail Koçak (Dk. 70 Yusuf Yıldırım), İbrahim Alan (Dk. 70 Ahmet Sun), Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak, Alaettin Batuhan Tur, Halil Köçer, Yasin Görkem Arslan (Dk. 70 Recep Metin)
Goller: Dk. 52 Umut Bulut, Dk. 90+3 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Görkem Arslan, Dk. 84 Halil Köçer (Etimesgut Belediyespor)
Hakemler: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Wallace, Erkan Kaş (Dk. 75 Bülent Cevahir), Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız (Dk. 67 Ndayishimiye), Fofana (Dk. 67 Adem Büyük), Jetmir Topalli (Dk. 86 Doğukan Emeksiz), Umut Bulut (Dk. 67 Tetteh)
Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Mikail Koçak (Dk. 70 Yusuf Yıldırım), İbrahim Alan (Dk. 70 Ahmet Sun), Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak, Alaettin Batuhan Tur, Halil Köçer, Yasin Görkem Arslan (Dk. 70 Recep Metin)
Goller: Dk. 52 Umut Bulut, Dk. 90+3 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Görkem Arslan, Dk. 84 Halil Köçer (Etimesgut Belediyespor)