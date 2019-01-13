İspanya 2. Lig ekibi'nın teknik direktörü, devre arasında kadrolarına kattıklarıhakkında açıklamalarda bulundu.Ramon Muniz, Akhisarspor'dan transfer ettikleri Ukraynalı golcü için ''Takım arkadaşlarına, dile, kültüre ve oyun tarzımıza yavaş yavaş alışıyor. Takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Karakteri ve yeteneği ile bize avantaj sağlayacaktır.'' sözlerini kullandı.İki sezon Süper Lig'de forma giyen 33 yaşındaki forvet, 500 bin euro bonservis ücretiyle Akhisarspor'dan Malaga'ya transfer olmuştu.