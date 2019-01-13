İspanya 2. Lig ekibi Malaga'nın teknik direktörü Juan Ramon Muniz, devre arasında kadrolarına kattıkları Yevhen Seleznov hakkında açıklamalarda bulundu.
Ramon Muniz, Akhisarspor'dan transfer ettikleri Ukraynalı golcü için ''Takım arkadaşlarına, dile, kültüre ve oyun tarzımıza yavaş yavaş alışıyor. Takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Karakteri ve yeteneği ile bize avantaj sağlayacaktır.'' sözlerini kullandı.
İki sezon Süper Lig'de forma giyen 33 yaşındaki forvet, 500 bin euro bonservis ücretiyle Akhisarspor'dan Malaga'ya transfer olmuştu.
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Ramon Muniz, Akhisarspor'dan transfer ettikleri Ukraynalı golcü için ''Takım arkadaşlarına, dile, kültüre ve oyun tarzımıza yavaş yavaş alışıyor. Takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Karakteri ve yeteneği ile bize avantaj sağlayacaktır.'' sözlerini kullandı.
İki sezon Süper Lig'de forma giyen 33 yaşındaki forvet, 500 bin euro bonservis ücretiyle Akhisarspor'dan Malaga'ya transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın