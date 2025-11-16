16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Makhachev artık çifte kemerli şampiyon

UFC 322'de Jack Della Maddalena ile Islam Makhachev, velter sıklet kemer maçında karşı karşıya geldi. Islam Makhachev rakibini 50-45'lik skorla mağlup ederek iki sıklet şampiyonluğu sevinci yaşamayı başardı.

calendar 16 Kasım 2025 10:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UFC'nin New York Madison Square Garden'da düzenlediği UFC 322 gecesi, kemer maçına sahne oldu.

Ana etkinlikte velter sıklet şampiyonu Jack Della Maddalena ile eski hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev karşı karşıya geldi. mücadele etti.

UFC 322'nin New York'taki gecesinde İslam Makhachev, Jack Della Maddalena ile 5 raund mücadele ederek hakemlerin ortak kararı ile (50-45, 50-45, 50-45) velter sıklet kemerini kazandı.

Böylece kariyerinin 28. galibiyetini alan Dağıstanlı yıldız, Anderson Silva'nın UFC tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamayı da başardı. Makhachev, ayrıca çifte kemerin de sahibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
