Magic'ten, Edwards'a: "Şampiyon olmamış adama cevap vermem"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Minnesota Timberwolves süperstarı Anthony Edwards'ın geçmiş dönemlerde yetenekli oyuncu olmadığı yönündeki yorumlarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Magic'ten, Edwards'a: 'Şampiyon olmamış adama cevap vermem'
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26 Ağustos 2024 15:56
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Minnesota Timberwolves süperstarı Anthony Edwards'ın geçmiş dönemlerde yetenekli oyuncu olmadığı yönündeki yorumlarına yanıt verdi.

Edwards'ın atıfta bulunduğu dönemin efsanevi bir figürü olan Johnson, Timberwolves yıldızının yorumları sorulduğunda geri adım atmadı:

"Hiç şampiyonluk kazanmamış bir adama asla cevap vermem. Üniversite'de de şampiyonluk kazanmamıştı. Lisede kazandı mı, onu bile bilmiyorum."

Edwards, eski dönemleri tartışırken, o dönemi çok fazla izlemediğini itiraf etse de, geçmişteki oyuncuların bugün görülen beceri seviyesinden yoksun olduğunu belirtmişti.

Edwards, geçmişte "gerçekten beceriye sahip tek oyuncu" olarak Michael Jordan'ı göstermiş ve MJ'in olağanüstü yeteneklerinin, Kobe Bryant gibi oyuncular üzerindeki etkisini vurgulamıştı.

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