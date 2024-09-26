PAOK'un UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 yenildiği karşılaşma sonrası Mady Camara açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Gineli sağ bek "Futbolda şans buluyorsunuz ama gol atamadığınız anlar oluyor. Böyle bir maç yaşadık. Şimdş önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mady Camara "Galatasaray'a karşı iyi oynadık, çok iyi performans ortaya koyduk. ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık, sonucu bazen ufak detaylar belirliyor. Şimdi Yunanistan'da evimize gideceğiz ve Razvan Lucescu ile neleri yanlış yaptığımızı konuşacağız. Bir sonraki maç için ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Gineli sağ bek "Futbolda şans buluyorsunuz ama gol atamadığınız anlar oluyor. Böyle bir maç yaşadık. Şimdş önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mady Camara "Galatasaray'a karşı iyi oynadık, çok iyi performans ortaya koyduk. ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık, sonucu bazen ufak detaylar belirliyor. Şimdi Yunanistan'da evimize gideceğiz ve Razvan Lucescu ile neleri yanlış yaptığımızı konuşacağız. Bir sonraki maç için ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.