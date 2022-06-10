Maccabi Tel Aviv'de Xavi Pascual sesleri!

THY Euroleague'in İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, başantrenör arayışlarına son noktayı koymaya yakın.



İsrail basınında çıkan haberlere göre; Maccabi Tel Aviv, İspanyol başantrenör Xavi Pascual ile prensip anlaşmasına vardı.



THY Euroleague'de normal sezonu 5. sırada bitirip play-off turunda Real Madrid'e 3-0 mağlup olan Maccabi Tel Aviv, Yunan başantrenör Yannis Sferopoulos ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına önemli bir isim getirmeye karar vermişti.



Daha önce Barcelona, Panathinaikos ve Zenit gibi ekipleri çalıştıran Xavi Pascual'ın, birkaç gün içinde kesin kararını Maccabi Tel Aviv'e ileteceği belirtildi.

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