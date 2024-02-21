Maccabi Haifa adını son 16'ya yazdırdı

Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Maccabi Haifa ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Gent ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını son 16'ya yazdırdı.
Maccabi Haifa'nın golünü 4. dakikada Frantzdy Pierrot, Gent'in golünü 69. dakikada Abdoulaye Seck (KK) kaydetti.
Maccabi Haifa'da 72. dakikada Daniel Sundgren ikinci sarı karttan kırmızı kart yedi.
Maccabi Haifa'nın rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Maccabi Haifa'nın golünü 4. dakikada Frantzdy Pierrot, Gent'in golünü 69. dakikada Abdoulaye Seck (KK) kaydetti.
Maccabi Haifa'da 72. dakikada Daniel Sundgren ikinci sarı karttan kırmızı kart yedi.
Maccabi Haifa'nın rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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