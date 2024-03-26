Macaristan, Kosova'yı evinde rahat geçti

Hazırlık maçında Macaristan evinde Kosova'yı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Macaristan, Kosova'yı evinde rahat geçti
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26 Mart 2024 23:01
Hazırlık maçında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan Milli Takımı ile Franco Foda'nın yönetimindeki Kosova Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Macaristan 2-0 kazanırken goller; 58. dakikada Dominik Szoboszlai ve 86. dakikada Zsolt Nagy kaydetti.

Kosovada; Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica 90, Antalyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi 26, Alanyaspor'da forma giyen Florent Hadergjonaj 19, İstanbulspor'da forma giyen Florian Loshaj ise 7 dakika sahada kaldı.

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