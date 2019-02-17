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Maç sırasında evi soyuldu!

Barcelona'nın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, Valladolid karşısında maça ilk 11'de çıktı ancak eve döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Maç sırasında evi soyuldu!
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17 Şubat 2019 16:14
Barcelona'nın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, takımıyla Vallodolid maçına çıktığı sırada evi soyuldu.

Vallodolid maçına ilk 11'de çıkan Boateng, eve dönünce büyük bir şok yaşadı. Ganalı futbolcunun 400 bin euroya yakın para ve mücevherinin çalındığı belirtildi.

İspanyol polisi hemen olayla ilgili soruşturma başlattı ve hırsızları aramaya başladı.

BARCA'NIN BAŞINA İLK KEZ GELMİYOR

Öte yandan Barcelona'da ilk kez bir futbolcunun evi maç sırasında soyulmadı. Geçtiğimiz aylarda da Jordi Alba'nın evi, Inter maçı sırasında hırsızlar tarafından soyulmuştu.

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